Esmac perde o primeiro jogo da oitava de final do Brasileiro A-2

A Esmac recebeu a Juventus no Estádio do Mangueirão, pelo jogo de ida da fase oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série A-2 de futebol feminino. A equipe de Ananindeua perdeu por 1 a 0, com gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo, pela atleta Sasá.

A partida foi bastante equilibrada, mas a equipe paulista deu um pouco de trabalho para a goleira da Esmac. Com falha da zaga da equipe de Ananindeua, atual campeã paraense, a Juventus foi para cima e deu um chute em cima da arqueira da Esmac que defendeu o seu gol. No entanto, não pode impedir o gol da vitória das adversárias.

O jogo de volta será realizado no próximo sábado (28), em São Paulo, no estádio Conde Rodolfo Crespi, às 15h.