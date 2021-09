Esmac lança oficialmente equipe de futebol masculino profissional para Segundinha do Parazão

Nesta semana a diretoria do grupo Madre Celeste e a diretoria executiva do Esmac Esporte Clube realizaram o lançamento oficial da equipe de futebol masculino profissional, que vai disputar a Segunda Divisão do Campeonato Paraense no mês de outubro.

O elenco é composto por 23 atletas, que serão comandados por Pedro Paulo Alvarez de Castro. A comissão técnica ainda terá Carlos Leandro da Cruz Salvaterra (preparador físico), Rodrigo Moura de Freitas (preparador de goleiro) e Joelcio Sávio Santos Aarão (roupeiro).

“É um momento muito importante para o nosso grupo de ensino Madre Celeste, nesse momento que vamos apresentar o time masculino de futebol. É um sonho do nosso eterno mantenedor Amintas Pinheiro, mais um sonho em que algumas vezes trocamos ideias. Ele tinha essa vontade de criar um time masculino de futebol de campo”, contou o diretor executivo do grupo Madre Celeste, Amintas Neto.

O evento de apresentação do time ainda contou a presença do prefeito do município de Ananindeua, Daniel Santos, e da deputada professora Nilse, que é diretora geral da instituição.

A Esmac está no Grupo C da Segundinha, com Fonte Nova, Pedreira e Sport Belém. A estreia na competição ainda será confirmada pela Federação Paraense de Futebol.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)