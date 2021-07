Esmac fica no empate com Aliança-GO e garante vaga nas quartas de final do Brasileiro Feminino A2

A Esmac caminha firme em busca do acesso a elite do futebol feminino brasileiro. Neste domingo (4), o time azul/amarelo da Cidade Nova, garantiu classificação para quartas de final do Campeonato Brasileiro A2 ao empatar com o Aliança-GO por 0 a 0, jogo disputado no estádio do Souza, da Tuna.

A vitória de 1 a 0 na partida de ida em Goiânia foi fundamental para a Esmac ganhar a classificação à próxima fase do certame nacional.

Duelo

O confronto foi pegado do começo ao fim com chances de gols de ambos os lados. A Esmac impôs pressão no início, tendo inclusive gol de Lorena, mas foi anulado por estar em situação ilegal no lance. O Aliança teve aos 16’ uma falta, Lorrayne bateu por cima. Aos 36’, Cássia entrou livre, mas Jéssica evitou o gol do time paraense. Já aos 44’, Lorrayane novamente assustou ao cabecear por cima.

Fase final

No início do segundo tempo, Lorrayne, em outra cabeçada levou perigo ao gol de Iza. Aos 8’, Lora Soure bate de fora e Jéssica defende.

O jogo ficou parelho com os times buscando o gol. Depois dos trinta minutos a Esmac refreou suas investidas e passou tocar mais a bola para garantir o empate.

“Foi um grande jogo. O Aliança veio com tudo. Mostrou muita garra e nós tivemos chances de gols. O importante foi a classificação. As meninas estão de parabéns”, avaliou o técnico Mercy Nunes.

O jogo teve arbitragem de Elaine da Silva Melo. Helayne, Cássia e Lorena, da Esmac, Talia e Geysna, do Aliança, receberam cartão amarelo.