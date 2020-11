Esmac empata com Ceará Sporting e segue na liderança do Brasileiro Feminino A2

Com um jogo bem dividido, com um tempo para cada time, Ceará Sporting e Esmac ficaram no empate de 2 a 2 em jogo da quarta rodada da fase classificatória do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2.

O confronto aconteceu na tarde de sábado (7) no estádio Franzé Moraes [Vozão], em Itaitinga.

O resultado mantém a equipe paraense na liderança do grupo A com 10 pontos. O Ceará também soma 10, mas tem saldo de gols menor que a Esmac.

O Vovô Alencarino, estreando três reforços, começou com todo volúpia e logo ao cinco minutos marcou o primeiro gol com Michely, uma das estreantes. As ‘meninas’ paraenses sentiram o gol e tiveram dificuldades na construção de jogadas. A situação complicou ainda mais com o segundo gol alencarino marcado também por Michely, de cabeça, aos 21’.

Reação

Na fase de complemento a Esmac voltou com duas mudanças. O time passou ter controle de bola e aos 19 minutos Lora Soure escorou de cabeça cobrança de escanteio e diminuiu o placar.

As paraenses passaram jogar no cansaço alvinegro e o empate veio aos 34 minutos com Mica. Bola na área do Ceará e a lateral mandou a bola para dentro da meta de Mayara, garantindo a invencibilidade da equipe no campeonato.

O jogo teve arbitragem do cearense Luciano Miranda. Mercy Nunes, técnico, Mica, Sara, da Esmac; Ariane, Edna e Rafaela.

A Esmac, na próxima rodada, recebe o Tiradentes, do Piauí, dia 13 no Mangueirão. O Ceará joga contra o Santos Dumont, em Aracaju, também dia 13.