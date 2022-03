Esmac é goleada fora de casa pelo Kindermann e pode cair para a lanterna do Brasileirão Feminino

A Esmac foi goleada por 5 a 2 na tarde deste domingo (20) pelo Avaí-Kindermann, em jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. O duelo foi disputado no estádio Carlos Alberto Costa Neves, na cidade de Caçador (SC). Sandoval, quatro vezes, e Raquel fizeram para as mandantes. Caixeta, com dois gols, descontou para a Esmac.

O jogo

No primeiro tempo, as donas da casa dominaram o jogo e abriram o placar aos 12 minutos. Em uma jogada pela direita, Arrieta passa para Raquel que bate direto para o gol para abrir o placar. Na reta final da etapa incial, a capitã do Kindermann, Vilma, chutou cruzado e Sandoval desviou para o fundo das redes e ampliou.

Já no segundo tempo, aos 14, novamente Sandoval, sozinha na área, marcou e fez o terceiro gol das Leoas. Dez minutos depois, a Esmac ensaiou uma reação ao diminuir o placar, com Caixeta. Porém, aos 34, Vilma mandou bola para Sandoval, a artilheira tarde, fazer mais um, o quarto do Kindermann.

Na reta final do duelo, a Esmac descontou o placar mais uma vez e novamente por meio de Caixeta. No entanto, aos 48, o Kindermann fechou a goleada em jogada pela esquerda. Suyane deixou Sandoval sozinha, cara a cara com a goleira, completou o placar.

A Esmac volta a campo no próximo domingo (27), às 15h, contra o São José, no Estádio Baenão.