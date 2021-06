Esmac deve anunciar reforço para sequência do Brasileirão A2

Única equipe feminina do estado que atua no Brasileirão A2, a Esmac pode anunciar a meio-campista Lívia Andrade, que estava na atuando em uma equipe de futebol de salão na Espanha. A atleta que é paraense e já atuou pela Esmac e algumas equipes paulistas.

A informação foi confirmada pela atleta e pelo técnico da equipe de Ananindeua, Mercy Nunes. Ainda segundo o treinador, o time estaria correndo para viabilizar a inscrição da atleta na competição, já que o prazo encerra no próximo dia 26 deste mês.

“É uma possibilidade sim, estamos negociando com ela, pois entrará de férias e chegará ao Brasil na próxima semana. Estamos correndo para realizar a inscrição da atleta junto a CBF no tempo limite, se der tudo certo ela jogará com a gente a segunda fase. Seria um grande reforço”, afirmou Mercy.

Para Lívia, se a sua negociação for concretizada, seu desejo é ajudar a equipe a passar de fase no Brasileirão A2.

“Espero contribuir com a equipe nesta segunda fase, que é muito importante. Quero ajudar a Esmac a subir mais este degrau na competição que é bem difícil e que possamos ter a oportunidade de avançar cada vez”, afirmou.