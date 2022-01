Equador x Brasil: prováveis escalações e onde assistir ao duelo válido pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira parte para mais um de seus últimos compromissos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Já classificada para o Mundial de 2022, a equipe encara o Equador nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em partida válida pela décima-quinta rodada. O técnico Tite promoverá testes na equipe amarelinha.

A partida terá 50% de público. Após um veto inicial devido à escalada da Covid-19, um apelo do presidente do Equador e da Federação permitiu a presença de torcedores.

Em um momento no qual promete "oportunizar" jovens na Seleção, Tite abre espaço para o lateral-direito Emerson Royal, o zagueiro Militão e o trio Raphinha, Vinicius Júnior e Matheus Cunha. Além disto, Coutinho voltará a ter chance como titular devido à suspensão de Paquetá.

Do lado do Equador, o técnico Gustavo Alfaro deposita as fichas no setor ofensivo com Ayrton Preciado, Plata e o centroavante Enner Valencia. A equipe está na terceira colocação, com 23 pontos, e procura se distanciar de Colômbia e Peru para garantir seu passaporte para o Qatar.

FICHA TÉCNICA

EQUADOR x BRASIL

Data-Hora: 27-01-2022 - 18h (de Brasília)

Estádio: Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (EQU)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e John Leon (COL)

VAR: Leodán González (URU)

Onde assistir: Rede Globo e SporTV.

EQUADOR: Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapié e Pervis Estupiñan; Gruezo, Jhegson Mendez e Franco; Ayrton Preciado, Prata e Enner Valencia. Técnico: Gustavo Alfaro.

BRASIL: Ederson (Alisson); Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Coutinho; Vinicius Júnior, Raphinha e Matheus Cunha. Técnico: Tite