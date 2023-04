Equador x Brasil: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (17/04) pelo Sul-Americano Sub-17

As equipes Equador x Brasil disputam nesta segunda-feira (17/04) a 3° partida da rodada final do Campeonato Sul-Americano Sub-17. O jogo acontecerá às 21h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, Equador. Confira o horário e as prováveis escalações:

Onde assistir Equador x Brasil ao vivo?

A partida Equador x Brasil pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Equador x Brasil​​ chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Equador ficou na 3° posição do Grupo A com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Depois, o time venceu Paraguai por 3 a 1 e Chile por 3 a 0.

Já o Brasil liderou o Grupo A e acumulou 3 vitórias e 1 empate. Na rodada final, o time já venceu a Venezuela por 2 a 1 e o Paraguai por 3 a 2.

Prováveis escalações

Equador: Christian Loor; Jesús Polo, Alan Davis, Jair Collaguazo e Elkin Ruiz; Joel Reyes, Rooney Troya, Kendry Páez e Anthony Montezuma; Emerson Morales e Michael Bermúdez. Técnico: Diego Martínez.

Brasil: Phillipe Gabriel; Vitor Reis, Da Mata, Dalla Corte e Vitor Gabriel; Matheus Ferreira, Lucas Camilo e Dudu; Rayan, Matheus Reis e Kauã Elias. Técnico: Phelipe Leal.

FICHA TÉCNICA

Equador x Brasil

Campeonato Sul-Americano Sub 17

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, Equador

Data/Horário: 17 de abril de 2023, 21h