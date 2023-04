Banfield x Central Córdoba: veja horário e escalações do jogo hoje (17/04) pelo Campeonato Argentino

As equipes Banfield x Central Córdoba disputam nesta segunda-feira (17/04) a 12° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina. Confira o horário e as prováveis escalações:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Banfield x Central Córdoba Sarandí?

A partida Banfield x Central Córdoba não terá transmissão oficial no Brasil.

VEJA MAIS

Como Banfield x Central Córdoba​ chegam para o jogo?

Banfield ocupa a 25° posição do Campeonato Argentino e soma 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.

Já Central Córdoba ocupa a 17° posição da competição com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Córdoba: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Aaron Quirós, Pedro Souto; Juan Bizans, Eric Remedi, Alejandro Cabrera, Brahian Alemán; Milton Giménez e Andrés Chávez. Técnico: Javier Sanguinetti.

Banfield: Marcos Ledesma; Brian Blasi, Fabio Pereyra, Gustavo Canto, Marcelo Benítez; Mauro Pittón, Leandro Maciel; Ciro Rius, Brian Farioli, Lucas Gamba; Gonzalo Torres. Técnico: Leonardo Madelón.

FICHA TÉCNICA

Banfield x Central Córdoba

Campeonato Argentino

Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina

Data/Horário: 17 de abril de 2023, 19h