Remo em situação confortável; Paysandu tem mais de 80% de chances de classificação, apontam matemáticos

A conclusão da 15º rodada da Série C do Campeonato Brasileiro rendeu números absolutamente favoráveis aos clubes paraenses - Remo e Paysandu, à despeito da derrota azulina para o Santa Cruz-PE, enquanto que o Paysandu venceu o Imperatriz-MA, fora de casa.

De acordo com o site Chance de Gol, o Remo desponta com 97% de probabilidade de classificação. Inclusive, a vaga remista pode ser consolidada matematicamente de forma antecipada, caso o time de Paulo Bonamigo obtenha pontos contra o Botafogo, fora de casa, na 16º rodada. A distância do Remo para o quinto colocado - atualmente é o Manaus - é de seis pontos, restando nove em disputa.

No caso do Paysandu, a questão está mais equilibrada, ainda assim, porém, favorável aos bicolores. Os matemáticos do Chance de Gol colocam o Papão com 82,2% de chances de se estabelecer no G4. O Papão fará um jogo decisivo contra o Ferroviário, domingo (22), no estádio Mangueirão. Se vencer, além de se manter no G4, amplia a possibilidade de garantir uma vaga de forma antecipada na 17º rodada, quando vai encarar o Botafogo-PB, também em Belém.