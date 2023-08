Empresário de Sadio Mané acusa Bayern de racismo: 'Cor da pele incomodava os dirigentes'

Bacary Cissé, empresário do atacante Sadio Mané, fez revelações sobre a transferência do senegalês do Bayern de Munique ao Al-Nassr. Segundo o agente, os motivos para a venda do jogador não estão relacionados ao futebol, mas, sim, a atitudes racistas dos dirigentes do clube bávaro contra o atleta.

Em entrevista à rádio francesa RMC Sport, o agente afirmou que o fato de um jogador negro e africano ser o mais bem pago "incomodava" o clube alemão, no qual Mané tinha contrato para mais dois anos e ficou apenas durante uma temporada.

"Queriam se livrar dele. Eles nunca ligaram aos empresários de Mané e nunca falaram com ele pessoalmente para informar que não o queriam no clube. Mané não é a estrela que é hoje graças ao Bayern, mas, sim, por conta do que fez quando defendia o Liverpool. Bayern foi ingrato. Eles pagavam a um jogador africano todo esse dinheiro, e isso machucava eles. A cor da pele do Mané incomodava os dirigentes do Bayern", disse.

Mané foi comprado pelo Al-Nassr durante esta janela de transferências, por aproximadamente R$ 192 milhões. Desde que chegou ao clube saudita, o senegalês disputou duas partidas e entrou em campo ao lado de grandes nomes como Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)