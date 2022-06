Empreiteira agenda reunião com prefeitura para acelerar aprovação de Arena do Santos

A empreiteira WTorre informou que terá uma reunião com a Prefeitura de Santos para discutir o projeto de uma nova casa do Peixe. A construtora espera acelerar o projeto de aprovação da obra com a municipalidade para avancar no empreendimento.

No último dia 18 de maio, executivos da construtora se reuniram com a comissão designada pelo Conselho Deliberativo para acompanhar o processo. No encontro, a empresa ratificou os pontos apresentados em reunião do colegiado no dia 27 de abril.

Segundo explicações dos executivos da empresa, a nova Arena seria para 30 mil torcedores com assentos cobertos e 500 vagas de estacionamento. Os valores do negócio giram em torno de R$ 400 milhões, com a WTorre atuando como gestora do estádio pelos próximos 30/35 anos.

Para viabilizar a obra, também será feita a venda antecipada de 5 mil cadeiras e camarotes premium para geração de receitas. O Santos não colocaria dinheiro na construção. A expectativa é que o custo operacional anual gire em torno de R$ 8 milhões.

A busca de investimento no mercado é 100% da WTorre e 100% investidos no CAPEX. Usando como exemplo o Allianz Parque, as cadeiras vendidas possuem prazo de posse de 10 a 15 anos. Donos de cadeiras cativas permanecerão com suas cadeiras por se tratar de direito adquirido.

Depois de todas as aprovações, o prazo para a construção da Arena é de 24 meses.