Emelec x Independiente Petrolero: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (24/05) pela Libertadores

As equipes Emelec x Independiente Petrolero entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (24/05), para disputar a 6° rodada da Copa Libertadores da América. A partida ocorre no Estádio George Capwell, em Guayaquil, Equador. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Emelec x Independiente Petrolero ao vivo?

A partida Emelec x Independiente Petrolero pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Emelec x Independiente Petrolero chegam para o jogo?

Emelec está na 3° posição do Grupo A da Libertadores e detém um total de 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Independiente Petrolero está no último lugar do mesmo grupo, não tem vitórias pela competição e acumula 1 empate, 4 derrotas, apenas 3 gols marcados e 19 gols sofridos.

As equipes empataram por 1 a 1 durante a primeira rodada da Libertadores.

Prováveis escalações

Emelec: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Joel Quintero, Eddie Guevara e Jackson Rodríguez; Edgar Lastre, Dixon Arroyo, Sebastián Rodriguez e Bryan Carabalí; Alexis Zapata e Alejandro Cabeza. Técnico: Ismael Rescalvo.

Independiente Petrolero: Hugo Ayala; Juan Rioja, Francisco Silva e Martín Chiatti; Nixon Folleco, Victor Hugo Melgar, Mijail Avilés e Robín Ramirez; Jhasmani Campos; Leonel Buter e Jose Correa. Técnico: Marcelo Robledo.

Ficha técnica - Emelec x Independiente Petrolero

Copa Libertadores da América

Local: Estádio George Capwell, em Guayaquil, Equador

Data/horário: 24 de maio de 2022, às 21h30