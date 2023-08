Emelec x Defensa y Justicia: onde assistir o jogo de hoje (01/08) pela Copa Sul-Americana

As equipes Emelec x Defensa y Justicia disputam hoje, terça-feira (01/08), a primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo começa às 21h (horário de Brasília), no Estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Emelec x Defensa y Justicia ao vivo?

A partida entre Emelec x Defensa y Justicia poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal de televisão por assinatura ESPN.

Como Emelec x Defensa y Justicia chegam para o jogo?

O Emelec chega as oitavas de final da Sul-Americana após ficar em 2º lugar no Grupo B, com 9 pontos. A equipe jogou a eliminatória pré-oitavas de final e venceu o Sporting Cristal no placar agregado por 1x0. Em seus últimos cinco jogos, tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Defensa y Justicia terminou a fase de grupos da Sul-Americana em 1º lugar do Grupo F, com 5 vitórias e 1 empate. A equipe se classificou direto para as oitavas de final. O time venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 de seus últimos cinco jogos.

Emelec x Defensa y Justicia: prováveis Escalações

Emelec: Pedro Ortiz; Caicedo, León, Leguizamón e Carabalí; Valencia, José Cevallos e Villalba; Miller Bolaños (Sosa), Diego Garcia e Alejandro Cabeza (Brayan Angulo). Técnico: Hernan Torres Oliveros.

Defensa y Justicia:: Unsaín; Sant'Anna, Colombo, Cardona e Soto; Kevin Gutiérrez, Tripichio e Bogarín; Alannis, Togni e Nicolás Fernández. Técnico: Julio Vaccari.

FICHA TÉCNICA

Emelec x Defensa y Justicia

Copa Sul-Americana

Local: Estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador

Data/Horário: 1º de agosto de 2023, 21h