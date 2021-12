Em São Paulo, Gabigol engata maratona de festas e é visto em boate com modelo Andressa Castorino

Curtindo as férias antecipadas do Flamengo, Gabigol engatou uma maratona de festas em São Paulo. Na madrugada de quarta-feira, Gabriel Barbosa foi visto com a modelo Andressa Castorino, de 26 anos, na boate paulista Vitrinni Lounge, localizada no Itaim, bairro nobre de São Paulo. A informação publicada pelo 'Extra' ainda conta que o meia rubro-negro Arrascaeta também marcou presença na casa de eventos.

A influenciadora em questão é ex-namorada do cantor Thiago Brava, autor da música de sucesso 'Dona Maria'.

Segundo informações obtidas pelo LANCE, Gabriel Barbosa deixou o local na manhã de quarta. Horas depois, na noite de ontem (8), o atacante do Flamengo partiu para outra festa, dessa vez na casa noturna Galleria Bar, onde inclusive subiu ao palco para cantar seu hit 'Sei Lá' com o artista Xamã.