Em quarentena, Cristiano Ronaldo dança e estreia novo visual

Cristiano Ronaldo continua isolado e recuperando-se da Covid-19. O jogador usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar a rotina de isolamento com os fãs. Na publicação ele aparece pedalando uma bicicleta ergométrica e dançando ao som da música do grupo Calema, "Te amo".

Outro ponto que chamou a atenção nas imagens compartilhadas pelo português foi o novo visual com a cabeça totalmente raspada.

– O sucesso na vida não se mede pelo que você conquista, mas sim pelos obstáculos que supera – escreveu o astro, na legenda do vídeo.

O atleta terá pela frente o desafio de ajudar a Juventus a conquistar mais uma Liga dos Campeões. Naz estreia da competição, na última terça, a Velha Senhora derrotou o Dínamo de Kiev, por 2 a 0.