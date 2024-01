Em meio a boatos, Neymar também pode ser pai de menina húngara de 10 anos

O jogador Neymar, que já é pai de Davi Lucca e Mavie, aparentemente está vivendo em meio a mais uma especulação sobre paternidade. Agora o jogador pode ser pai também de uma criança de 10 anos, que vive na Hungria com a mãe, que afirma que engravidou do jogador em 2013.

A informação é do jornal Meia Hora, que também afirmou que Gabriella Gaspar, mãe da criança, que se chama Yasmim Zoé, entrou na justiça pedindo a investigação da paternidade da filha. O advogado dela, Angelo Carbone, afirmou que entrou também com o pedido para a realização de um teste de DNA, além de solicitar uma pensão no valor de 30 mil euros.

Gaspar afirma que tentou conversar com Neymar sobre a paternidade, no entanto, nunca obteve respostas. Ela afirma ainda que a filha parece muito com o jogador, e sonha em ser jogadora de futebol também.

VEJA MAIS

Boatos de terceiro filho

Nas últimas semanas, também tem circulado o boato de que Neymar seria pai novamente. A modelo Amanda Kimberlly estaria grávida do jogador, que negou o boato, mas se dispôs a fazer teste de DNA.