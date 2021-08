Em live no perfil do Corinthians, Willian comunica retorno ao clube

Depois do Arsenal “estragar o suspense”, o Corinthians anunciou a contratação do meia Willian através de uma live do jogador com o presidente Duílio Monteiro Alves.

Em uma estratégia claramente improvisada, a exibição através do Instagram do clube sofreu com a oscilação do provedor de internet que não suportou mais de 100 mil pessoas simultaneamente e caiu recorrentemente, o que gerou até uma brincadeira do agente de Willian, Kia Joorabchian, com Duílio, dizendo que enviaria um celular novo ao mandatário corintiano.

Willian confirmou o seu retorno durante a live e confirmou a sua chegada ao Brasil nesta quarta-feira (1º), dia do aniversário de 111 anos do Coritnhians.

"Tô muito feliz. Obrigado por tudo! Quero agradecer todos os torcedores pelo carinho. Tô recebendo muitas mensagens de apoio e carinho. Vou fazer de tudo para dar muita alegria para o torcedor corintiano", disse o jogador.

"Muito feliz em ter você de novo com a gente, com essa camisa. Quero te agradecer a confiança e desejar todo sucesso do mundo", respondeu mais cedo.

A expectativa é que o anúncio da contratação do meia fosse feita durante as ações de festejos de aniversário, na quarta-feira (1º), mas uma nota oficial do Arsenal comunicando a rescisão do atleta e a ida para o Timão acabou frustrando os planos do marketing do clube.

O contrato de Willian com o Corinthians terá duração até o fim de 2023 e o jogador aceitou enquadrar o seu salário dentro do teto do clube, que é três vezes inferior ao que ele ganhava na Inglaterra.

Willian volta ao Timão depois de 14 anos. Cria da base corintiana, onde atuou desde o sub-13, o meia subiu ao profissional em 2007 e no mesmo ano foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No exterior, também vestiu as camisas do Anzhi, da Rússia, Chelsea.