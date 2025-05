Em live, Edmundo confessa traição a esposa e vídeo viraliza; veja

O ex-jogador Edmundo repercutiu nas redes sociais após protagonizar um momento de "sinceridade extrema" ao comentar sua relação atual com Pedrinho, presidente do Vasco da Gama. Durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, o “Mundo do Ed”, o ex-atacante criticava duramente a administração do clube quando acabou cometendo uma gafe ao revelar que já traiu sua esposa.

“O Pedrinho me traiu. Ele é traídor. Não tolero isso. Nunca traí ninguém, posso ser todo errado, mas esse defeito eu não tenho. A minha mulher eu já traí, verdade”, declarou Edmundo, de forma espontânea.

A declaração rapidamente se espalhou pelas redes, gerando uma onda de comentários bem-humorados e críticas. Muitos internautas ironizaram a “honestidade brutal” do ex-jogador, que acabou se tornando alvo de piadas entre torcedores e fãs do futebol.

O clima entre Edmundo e Pedrinho ficou tenso nos últimos tempos, após o ex-camisa 10 passar a fazer duras acusações à gestão do atual presidente vascaíno. Curiosamente, antes da ruptura, Edmundo chegou a apoiar a candidatura de Pedrinho à presidência do clube.

O Vasco, por sua vez, atravessa uma fase complicada. Na Copa Sul-Americana, ocupa a terceira posição do Grupo G e corre o risco de ser eliminado caso não vença o confronto contra o Melgar, agendado para o dia 27 de maio. Já no Campeonato Brasileiro, o time figura na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.