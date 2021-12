Em jogo de 6 gols, Chelsea empata com o Zenit e fica com a 2ª posição no Grupo H da Champions

Tudo igual em São Petersburgo. Na Gazprom Arena, palco da final da atual edição da Champions League, o Chelsea visitou o Zenit nesta quarta-feira e empatou com os russos por 3 a 3 pela última rodada do Grupo H do principal torneio de clubes do mundo. Timo Werner (duas vezes) e Lukaku marcaram para os londrinos, enquanto Claudinho, Azmoun e Ozdoev fizeram para os donos da casa. Com o resultado, os britânicos ficam com em segundo na chave, já que a Juventus venceu o Malmö por 1 a 0 no outro jogo do grupo.

GOL NO INÍCIO

O Chelsea precisou de apenas um minuto para abrir o placar em São Petersburgo. Após cobrança de escanteio de Barkley pelo lado esquerdo, o zagueiro Christensen desviou de cabeça e a bola sobrou livre para o atacante Timo Werner na pequena área. Sozinho, o camisa 11 só desviou para o gol.

JOGADA BRASILEIRA

Apesar de sofrer o gol no início, o Zenit não abaixou a cabeça e não se abateu. O time russo cresceu de produção e empatou a partida com o brasileiro Claudinho aos 37 minutos da etapa inicial, depois de cruzamento do compatriota Douglas Santos.

VIRADA RELÂMPAGO

Três minutos depois do gol de empate, o Zenit virou. Barkley perdeu a bola no meio-campo e os russos armaram rápido contra-ataque. Malcom achou lindo passe para Azmoun nas costas da marcação, e o camisa 7 driblou o goleiro Kepa Arrizabalaga para colocar a equipe do leste europeu na frente.

IGUAL DE NOVO

Na etapa final, foi a vez do Chelsea empatar a partida mais uma vez. Em bela jogada, Barkley tocou para Timo Werner dentro da área, que não foi fominha e entregou para Lukaku. O camisa 9 só teve o trabalho de dominar e mandar para o fundo das redes aos 16 minutos.

MAIS UMA VIRADA

Quando o empate já parecia definido, o Chelsea mais uma vez ficou na frente do marcador. Werner recebeu de Pulisic aos 40 minutos da etapa final e marcou o gol que quase deu a vitória. O VAR chegou a analisar um possível impedimento, mas o lance foi confirmado.

NO APAGAR DAS LUZES

Se o Chelsea voltou a ficar na frente no placar quando o empate parecia definitivo, o Zenit mostrou que a igualdade no marcador era o placar final da partida. Nos acréscimos, aos 48 minutos do segundo tempo, Ozdoev pegou sobra na entrada da área e acertou lindo chute para dar números finais.

SEQUÊNCIA

​​​Já classificado, o Chelsea entrou em campo apenas para definir as primeiras colocações do Grupo H. Agora os Blues aguardam o sorteio das oitavas de final, que acontecerá na próxima segunda-feira (13). Os jogos da próxima fase acontecerão entre fevereiro e março de 2022.