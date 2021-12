Em fim de contrato no Palmeiras, Felipe Melo tem propostas oficiais de Fluminense e Internacional

Em seu último mês de contrato com o Palmeiras, o volante e capitão Felipe Melo tem em mãos propostas oficiais para assinar com outros dois clubes brasileiros.

Segundo apurou a reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA junto à assessoria do jogador, Fluminense e Internacional fizeram ofertas intermediadas por empresários diferentes e aguardam a decisão de Felipe Melo.

Após afirmar publicamente que gostaria de permanecer por mais dois anos no Verdão antes de encerrar a carreira, o futuro do camisa 30 segue aberto. A decisão sobre uma possível renovação de seu contrato será tomada somente por Leila Pereira, presidente eleita, que assume o cargo apenas no dia 15 de dezembro.

O mandatário em exercício, Maurício Galiotte, afirmou em entrevista recente ao SporTV que não atenderia a vontade do jogador de prorrogar o vínculo por mais dois anos, caso fosse o responsável pela decisão.

O volante está de férias e deve definir seu futuro nas próximas semanas, antes de ver seu contrato expirar no dia 31 de dezembro.

No Palmeiras desde 2017, Felipe Melo construiu história vencedora com a camisa alviverde. O camisa 30 soma 225 jogos e 13 gols, além de cinco títulos no Maior Campeão Nacional, levantando, ao lado de Gustavo Gómez, as duas últimas taças da Libertadores