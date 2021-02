Em evento que lançou Parazão 2021, governador do Pará diz: 'Trabalhando para ter público estádios'

Há a possibilidade do retorno do público aos estádios de futebol no Campeonato Paraense de futebol 2021. Foi o que garantiu o governador Helder Barbalho, em evento que lançou a edição deste ano do estadual. "Estamos trabalhando para ter a presença de público nós estádios ainda no Parazão 2021. Porém, tomaremos essa decisão apenas quando a ciência, a medicina assegurar que é uma medida certa e necessária", revelou.

Para que isso seja possível, o governador falou sobre algumas das medidas: "Estamos trabalhando para garantir mais vacinas para o Estado, cerca de três milhões de doses de vacina, independente do governo federal. Assim, vacinaremos 1,5 milhão de pessoas. Enquanto isso não acontece, trabalhamos com medidas sanitárias", completou Helder.

Vale lembrar que desde a paralisação do futebol paraense, em março de 2020, devido aos primeiros casos de covid-19 no Pará, a presença dos torcedores nos estádios foi proibida. Desde então, as partidas não contam com os torcedores.