Em dia de golaços, Real Madrid bate a Inter de Milão e confirma liderança de grupo da Champions

Vitória merengue e primeiro lugar garantido. Nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Champions League, o Real Madrid recebeu a Inter de Milão para decidir quem ficaria com a liderança do Grupo D. E com golaços de Toni Kroos e Marco Asensio, o time de Carlo Ancelotti bateu os italianos por 2 a 0 no Santiago Bernabéu.

DE FORA DA ÁREA

Precisando do resultado, a Inter de Milão foi quem mais pressionou no primeiro tempo, mas quem abriu o placar foi o Real Madrid. Aos 16 minutos, Rodrygo fez jogada pela direita e tocou para Toni Kroos. De fora da área, o alemão bateu de canhota e não deu chances de defesa para Handanovic. No início, Vini Jr. chegou a ter chance, mas a marcação evitou o gol do camisa 20.

NA TRAVE

No fim do primeiro tempo, a dobradinha entre Kroos e Rodrygo quase funcionou mais uma vez. Aos 43 minutos, foi a vez do alemão servir o brasileiro, que dominou na entrada da área e bateu forte. A bola, porém, explodiu na trave da Inter de Milão.

CONFUSÃO

No segundo tempo, o Éder Militão e Barella protagonizaram as chamadas cenas lamentáveis. Após disputa na lateral, o brasileiro ganhou no corpo do italiano, que não gostou e acertou um soco no defensor. O árbitro Felix Brych deu amarelo para o ex-São Paulo e expulsou o jogador nerazzurri.

JOGA A LUVA, GOLEIRÃO

Aos 33 minutos do segundo tempo, Asensio entrou em campo no lugar de Rodrygo e precisou de apenas um minuto para fazer um golaço na capital espanhola. O camisa 11 recebeu de Carvajal, ajeitou, olhou e bateu de chapa. A bola foi no ângulo, bateu na trave e morreu no fundo das redes.

SEQUÊNCIA

​​Já classificados, Real Madrid e Inter de Milão entraram em campo apenas para definir as duas primeiras colocações. Com a vitória, o time merengue confirmou a liderança, com os italianos, obviamente, em segundo, e agora as equipes aguardam o sorteio das oitavas de final, que acontecerá na próxima segunda-feira (13). Os jogos da próxima fase acontecerão entre fevereiro e março de 2022.