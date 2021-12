Em busca do novo técnico do Flamengo, diretor embarca para a Europa e confirma conversa com JJ

Atrás do novo técnico do Flamengo, diretor embarca para a Europa e confirma conversa com Jorge Jesus

Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, embarcou para Portugal nesta sexta, enquanto Marcos Braz embarca na manhã deste sábado para acompanhá-lo nas reuniões

O Flamengo passa a pisar no acelerador na busca por um técnico a partir deste sábado. E, na noite desta sexta-feira, o diretor de futebol Bruno Spindel partiu rumo a Portugal para reuniões pré-agendadas no país. A intenção é contratar o substituto de Renato Gaúcho até o Natal. Marcos Braz, nome forte da pasta, o acompanha neste sábado. O VP também iria neste sexta, mas está com gripe.

A reportagem do LANCE! esteve no saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, para ouvir o dirigente pouco antes do embarque à Europa.

- Já vínhamos planejando a viagem desde o fim do Brasileiro para preparar o terreno e fazer uma viagem produtiva. Encaminhamos uma série de conversas com treinadores que entendemos ter perfil e capacidade, que estão à altura de assumir o Flamengo - afirmou Bruno Spindel, antes de complementar:

- Nessa fase final é preciso encontrar pessoalmente, ter uma conversa mais próxima e tomar a decisão que precisa ser tomada para escolher o treinador que esperamos que esteja à frente do Flamengo nos próximos anos e que 2022 seja um ano de muito sucesso. É uma escolha fundamental - avaliou o diretor.

Bruno Spindel também confirmou que, entre os técnicos com os quais se reunirá ao lado de Marcos Braz, está Jorge Jesus, ex-Fla e, hoje, do Benfica.

Sobre outros nomes, Spindel não os confirmou, mas disse que o clube não está preso a técnicos de Portugal. "Vamos onde o Flamengo tiver oportunidades".

As reuniões começarão a partir de domingo, e Marcos Braz e Bruno Spindel estarão na Europa até o dia 23, quando retornam ao Brasil. Um dos técnicos cotados e que se reunir[a com a dupla do é Paulo Sousa, técnico da Polônia.

Inicialmente, o Flamengo procurou saber se o desligamento da seleção polonesa seria um impeditivo, e ouviu que não. Sobre o Brasil, o L! apurou que o interesse maior de Paulo é estar em clube que "sempre brigue por títulos".

Em Portugal, o clube também deve conversar com representantes de Jorge Jesus, pela cartada final, algo tido internamente como uma "obrigação" pelo histórico vencedor, mesmo ciente de que o Mister não pretende deixar o Benfica neste momento, e Carlos Carvalhal. Outros nomes também estão na mesa, como Paulo Fonseca (sem clube e ex-Porto e Shakhtar Donetsk).

Confira outras respostas do diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel:

Nomes pretendidos e preferência por Jorge Jesus

Quando viajamos para a Europa, normalmente entramos por Lisboa, desenvolvemos alguns relacionamentos por lá. Tem o Mister, temos a ideia de falar com ele também. Mas a viagem desdobra para onde o Flamengo tiver oportunidade de conversar com treinador do nível do Flamengo. Não vou falar de nomes. O futebol gira rápido, podem surgir oportunidades que não estavam no radar, mas já há muitas coisas adiantadas para que a viagem seja produtiva.

Busca por reforços dependem do treinador?

​

Vamos esperar o novo treinador. Tem as questões de ideia de jogo, sistema, metodologia de treino, uma série de questões que precisam ser analisadas com o treinador e equipe técnica para que a gente possa entregar o melhor planejamento de elenco para o clube. A principal liderança do futebol é sempre o treinador, por isso é muito importante termos ele conosco o mais rápido possível para darmos o segundo passo.