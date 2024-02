De olho na liderança geral, Tuna recebe o Santa Rosa no Souza

Invicta no campeonato, a Tuna Luso segue na perseguição aos líderes do torneio. Em partida válida pela sétima rodada do Parazão, a Gloriosa recebe hoje, no Souza, o Santa Rosa, às 10h. Garantida na próxima fase, a Águia Guerreira luta para obter uma posição mais confortável na tabela e, dessa forma, ter um enfrentamento teoricamente mais fácil nos mata-matas.

A Tuna começou a sétima rodada na segunda colocação geral do Parazão, com 12 pontos conquistados em seis partidas. A Lusa está dois pontos na frente do Remo, mas tem um jogo a mais que o maior rival. Por outro lado, a distância para o líder Paysandu é grande: quatro pontos.

Para o jogo contra o Santa Rosa, o técnico Júlio Cesar Nunes terá o retorno do zagueiro Marlon, que cumpriu suspensão rodada passada, contra o Canaã, por receber três amarelos. Na frente, o treinador não terá baixas, e poderá contar com Chula e Gabriel Furtado, artilheiros da Águia na competição.

Já o Santinha chega para o jogo mais tranquilo, após vencer o Bragantino fora de casa na rodada passada e praticamente dar adeus às chances de rebaixamento. A equipe começou a sétima rodada na sexta posição, com oito pontos conquistados, e luta para pontuar mais e, assim, obter uma vaga entre os classificados à segunda fase do torneio.

O técnico do Macaco-Prego da Vila, Rodrigo Reis, não poderá contar com o lateral-direito David Filipe, titular da equipe na vitória contra o Bragantino, mas que está suspenso por receber três cartões amarelos. No setor ofensivo, o treinador não terá desfalques e pode contar com os gols do atacante Flávio, artilheiro da equipe na temporada.