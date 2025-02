Em busca da classificação, Águia recebe o Independente neste sábado (22); veja mais

Águia de Marabá e Independente fazem um jogo de opostos pela sétima e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. O duelo acontece neste sábado (22), às 17 horas, direto do estádio Zinho Oliveira. Para os donos da casa, o confronto vale a classificação à próxima fase. Já para o Galo Elétrico, os três pontos ajudam no distanciamento da zona de rebaixamento.

Do lado marabaense, o time dirigido pelo técnico Silvio Criciúma garante a passagem às quartas de final do Parazão se vencer o Galo Elétrico, pois chegará aos 13 pontos. Hoje, o Azulão é o quarto colocado, com 10, atrás de Bragantino e Paysandu, ambos com 13, e do Remo, líder da tabela, com 16 pontos.

VEJA MAIS

Do outro lado a situação é um pouco angustiante. Com o rebaixamento batendo insistentemente à porta do Galo Elétrico, não resta outra opção para a equipe comandada por Gilberto Pereira, que faz neste sábado sua segunda partida na direção técnica do Galo Elétrico. Hoje, o Independente é o 10º colocado, com quatro pontos, um a mais que Caeté e São Francisco, vice e lanterna, respectivamente, ambos com três.

E, além de jogar fora, o Independente terá que encontrar um novo agrupamento tático, diante da ausência do meia Naílson, suspenso após o terceiro cartão amarelo. O restante do time tende a ser mantido, na esperança de que o time consiga a sua segunda vitória no Parazão. A primeira aconteceu na primeira rodada, num 3 a 1 empolgante contra o Santa Rosa.

De lá para cá, no entanto, foi só tristeza. O Galo Elétrico conseguiu apenas um empate e perdeu outras quatro partidas. A situação do time contrasta com a do adversário, que vem de duas vitórias seguidas, numa campanha que totaliza três vitórias, um empate e duas derrotas.