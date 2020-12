Em boa fase, São Paulo terá sequência complicada na temporada

O São Paulo vem em grande fase na temporada. Até aqui, são mais de três meses sem perder no Campeonato Brasileiro, 40 gols nos últimos 15 jogos e liderança isolada da competição, com sete pontos de vantagem para o Atlético-MG, que está com 43.

>> VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROPorém, a equipe entrará a partir do próximo domingo, em uma espécie de 'tudo ou nada' na temporada. Isso porque o Tricolor encara o Corinthians, na Neo Química Arena, palco onde nunca venceu o rival. Depois, na quarta-feira, encara o Galo, vice-líder e um dos principais concorrentes ao título do Brasileirão.

Na sequência, o adversário será o Grêmio, fora de casa, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Depois da partida contra os gaúchos, o próximo rival é o Fluminense, quinto colocado no Brasileiro e brigando por uma vaga na Libertadores, também fora de casa. Para fechar o mês, o duelo de volta das semis da Copa do Brasil contra o Tricolor Gaúcho.

Ou seja, dos quatro próximos rivais, um é clássico e os outros três estão em um bom momento na tabela e concorrem com o São Paulo na briga pelas primeiras posições da tabela. No entanto, Diniz tem uma receita para se dar bem nessa dura maratona de cinco jogos em 17 dias, no meio do Natal: a união dele com os jogadores.

- Sempre disse e vou repetir: o pilar central do trabalho é como me relaciono com os jogadores. Tem espaço para brigar, brincar e se divertir. A aproximação não tem receio, jogadores carecem de atenção. Minha preocupação com os jogadores é que melhorem em campo e fora dele. Quando o jogador para de jogar futebol, ele tem que estar bem financeiramente, e se nós que estamos perto conseguirmos ajudar, é um prêmio que damos para o jogador. Quando é jogador, acha que aquilo vai ser para sempre, mas não é - afirmou depois da vitória sobre o Botafogo na última quarta-feira.

Resta saber se o Tricolor terá maturidade e confirmará que é um forte candidato a ganhar títulos nesta temporada, encarando essa dura maratona.

JOGOS DO SÃO PAULO EM DEZEMBROCorinthians x São Paulo - 13/12São Paulo x Atlético-MG - 16/12Grêmio x São Paulo - Copa do Brasil - 23/12Fluminense x São Paulo - 26/12SP x Grêmio - Copa do Brasil - 30/12

* Sob supervisão de Marcio Monteiro