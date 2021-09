VÍDEO: Em Belém, pequena torcedora do Botafogo canta com atacante Chay e recebe carinho dos atletas

Após mais de 30 horas de viagem de Santarém até Belém, a torcedora do Botafogo-RJ, Anna Luiza, de apenas seis anos, realizou o sonho de ter conhecido o seu time do coração. A viagem de Luiza e sua mãe, foi custeada por torcedores do clube carioca espalhados pelo Brasil através de uma ‘vaquinha virtual’, após apelo da torcedora nas redes sociais.

Depois da vitória do Fogão por 1 a 0 diante do Remo pela Série B, a pequena Anna Luiza fez a festa com os jogadores no hotel. A equipe de comunicação do clube carioca gravou o encontro dos atletas com a Anna Luiza, que sofre de artrite e realiza tratamento de 15 em 15 dias para diminuir as dores. As imagens foram divulgadas no canal oficial do Botafogo e Anna Luiza recebeu o “apelido” de “A Escolhida”.

Anna Luiza fotografou com vários jogadores, pegou os autógrafos em uma bandeira, foi presenteada com uma camisa do Glorioso e cantou com o atacante Chay, artilheiro do clube na temporada.

Vários torcedores ficaram emocionados e deixaram mensagens, confira algumas:

“Esse sentimento ninguém entende! Representou demais, Anna Luiza”

“Novinha já nasceu com tamanha inteligência. Vamos, vamos, Botafogo”

“Parabéns aos jogadores e comissão técnica pela gentileza com a pequena torcedora”

“A pureza da criança é uma coisa sensacional. Quem lindo vídeo, quase que eu choro”

“A escolhida. Linda alvinegra mirim. Isso é ser alvinegra, está no sangue”

“Esse é o sentimento puro e genuíno. Sentimento de botafoguense”

“Sem palavras. Emocionante demais”

“Os olhos enchem de lágrimas. Ser botafoguense é o maior presente que a vida me deu”

“A felicidade nos olhinhos dela é contagiante”

“Que linda! Parabéns, ‘Gloriosinha’”

“Eu me alegro e me emociono com isso”