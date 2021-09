Após 'vaquinha' de botafoguenses, torcedora de seis anos viaja a Belém para conhecer jogadores

O futebol e suas histórias de amor pelo clube do coração. O futebol é uma ferramenta de inclusão e o Botafogo é o responsável pela alegria da pequena Anna Luiza, de seis anos, que nasceu em Manaus (AM), mas que vive em Santarém (PA). Filha de pais paraenses e que também torcem para o time da Estrela Solitária, Anna Luiza tinha um sonho de conhecer o time do coração e isso só foi possível graças às doações e ajuda da torcida alvinegra espalhada pelo Brasil.

Moradores do bairro do Aeroporto velho, em Santarém (PA), Anna Luiza e seus pais cultivaram o amor pelo Botafogo desde cedo. Ela foi influenciada pelo pai, o garçom Marcos Vinícius Oliveira, torcedor fanático do Fogão e iniciou a paixão pelo Glorioso carioca.

O pedido

Problemas de saúde

A pequena Luiza faz tratamento para o controle de artrite, inflamações que causam dores nas articulações, deformidade e limitações de movimentos, mas mesmo nas seções, que ocorrem de 15 em 15 dias, ela mantém o sorriso no rosto e a camisa do Glorioso no peito.

Anna Luiza em seu tratamento contra a artrite (Arquivo pessoal)

Sonho

Com a aproximação da partida entre Remo x Botafogo, em Belém, pela Série B e sem condições de bancar a viagem para a capital paraense, uma “vaquinha” foi feita por torcedores que conheciam a história de Anna Luiza e viralizou. Vários torcedores do Fogão de todo o país contribuíram e então mãe e filha viajaram mais de 30 horas até a capital paraense, para conhecer os jogadores do Botafogo.

“Eu sempre digo que realizar nossos sonhos é bom, mas realizar os sonhos dos nossos filhos é uma sensação inexplicável”, disse a mãe de Anna Luiza, Celiane Pontes. As duas estão hospedadas no mesmo hotel em que está a delegação do Botafogo. Elas chegaram no início da tarde em Belém e a pequena torcedora “tietou” todos os atletas.

Veja as fotos de Anna Luiza com os jogadores

Anna Luiza e os jogadores do Botafogo Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Um “intruso” em casa

A família possui mais um filho, o Luiz Miguel, de quatro anos de idade. O caçula “chegou” e decidiu torcer pelo Flamengo-RJ, por influência do tio, que também é padrinho do pequeno Miguel. Dona Celiane leva na esportiva, mas já teve que intervir em pequenas discussões entre os filhos em casa por conta dos times.

“Ocorrem situações embaraçosas. Toda vez que o assunto é time, existe uma certa ‘confusão’, mas eles se respeitam”, disse.

A botafoguense Anna Luiza e o flamenguista Luiz Miguel (Arquivo pessoal)

Na agenda

Dona Celiane e Anna Luiza retornam a Santarém na noite de segunda-feira (6), mas não sabem se poderão assistir ao jogo no Estádio Baenão. Remo x Botafogo jogam às 19h30, deste sábado (4), pela 22ª rodada do Brasileiro Série B. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo pelo OLiberal.com.