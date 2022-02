Eliminatórias da Copa: Brasil goleia Paraguai, com show dos jovens talentos da Seleção

O Brasil venceu mais uma nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. A equipe brasileira goleou o Paraguai por 4 a 0, gols de Raphinha, Philippe Coutinho, Antony e Rodrygo. A partida foi disputada na noite desta terça-feira (1°), no Estádio Mineirão. Com a vitória, a equipe do técnico Tite permanece na liderança com 39 pontos e quatro pontos à frente da Argentina.

O próximo jogo do Brasil na competição é no dia 24 de março, contra o Chile, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já classificado para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira aproveita para testar vários dos jogadores mais novos.