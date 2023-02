Eliminado da Liga Europa, Barcelona sofre com novo baque financeiro

Depois de ser eliminado da Liga dos Campeões ainda na fase de grupos, e, mais recentemente, da Liga Europa, o Barcelona está em uma má fase financeira. Longe da meta orçamentária estipulada para torneios europeus em 2022 e 2023, o time catalão sofre com perdas. A previsão geral para as competições era de 100 milhões de euros (cerca de R$550 milhões).

Por ser eliminado antes de alcançar as quartas de final da Liga dos Campeões, o Barça teve uma perda de 26 milhões de euros (cerca de R$141 milhões), como tinha planejado para a temporada. Além disso, o clube só deve receber 500 mil euros (cerca de R$2 milhões) pela participação nos playoffs da Liga Europa.

O valor total que o clube catalão deve receber da Uefa pela participação, resultados e receita de marketing nas duas competições deve ser de 70 milhões de euros (cerca de R$380 milhões). Bem diferente dos valores recebidos nas temporadas de 2018 e 2019, onde bateu o recorde de 117 milhões de euros.

A situação financeira do Barça também seria um dos empecilhos para um possível retorno de Lionel Messi para o clube. A volta do atacante argentino para o clube catalão estaria condicionada pela redução de salário que o clube deve realizar em breve e as condições econômicas da La Liga para não infringir o fair play financeiro.



Deboche

Alejandro Garnacho, atacante do Manchester United, time que eliminou o Barcelona da Liga Europa com uma vitória por 2x1, na última quinta-feira (23), debochou da situação do time catalão por meio das redes sociais. Na foto o jogador, de 18 anos, imita a comemoração do meia Pedri, do Barça.

“Passou de fase o time grande”, escreveu na postagem.