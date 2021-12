Edu Dracena conta com a permanência de Marinho no Santos

O atacante Marinho tem o futuro incerto na equipe do Santos. Em setembro passado, o jogador desabafou em uma entrevista ao jornalista Ademir Quintino dizendo que recebeu propostas, mas não foi liberado para sair enquanto outros atletas foram negociados.

O executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, porém, espera contar com o camisa 11 para próxima temporada. Em 2021, Marinho fez 41 jogos, com nove gols e quatro assistências.

"O Marinho é um jogador importante para o clube, um dos líderes do elenco. É o capitão da nossa equipe e tem contrato. Cabe a ele decidir se quer ficar ou não. Eu acredito que ele queira ficar, nós também queremos que ele fique", disse Dracena, em entrevista para Rádio Bandeirantes.

Com contrato até dezembro de 2022, o interesse do jogador é atuar no futebol árabe e fazer seu 'pé de meia'. Porém, até o momento as propostas não chegaram. O atleta passa férias em Dubai.