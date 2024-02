É Hexa! Brasil vence Itália de virada e conquista a Copa do Mundo de Futebol de Areia

A Seleção Brasileira de Futebol de Areia conquistou, neste domingo (25), o hexacampeonato na Copa do Mundo disputada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A decisão do torneio foi marcada por uma virada sobre a Itália, por 6 a 4.

A Itália saiu na frente com Genovali abrindo o placar em um belo gol aos três minutos de jogo. No entanto, a Seleção Brasileira respondeu. Apesar da defesa italiana resistir, Rodrigo, o grande destaque da final, empatou a partida com um chute preciso aos 22 segundos do primeiro tempo.

O segundo tempo viu o Brasil pressionando, mas esbarrando na sólida atuação do goleiro Casapieri. Aos sete minutos e meio para o fim, Casapieri foi expulso, proporcionando ao Brasil uma vantagem numérica. Rodrigo aproveitou a situação, marcando um gol de bicicleta espetacular e virando o jogo.

A partida seguiu intensa, com a Itália empatando logo em seguida. No entanto, o Brasil retomou a liderança com um gol de Bruno Xavier a três minutos do final. Um gol contra bizarro da Itália aumentou a vantagem brasileira, mas a equipe italiana descontou com um gol de Pazzini em cobrança de falta.

No terceiro tempo, Brendo marcou um golaço de bicicleta, ampliando a vantagem do Brasil para 6 a 3. A Itália ainda descontou com Genovali, mas o Brasil controlou a posse de bola nos minutos finais, assegurando a vitória e o hexacampeonato na Copa do Mundo de Futebol de Areia.

Com essa conquista, o Brasil reafirma sua posição como o maior campeão da modalidade, somando agora seis títulos (2006, 2007, 2008, 2009, 2017 e 2024).