Duelo brasileiro na Libertadores, Premier League e muito mais; Veja onde assistir aos jogos desta quarta

Esta quarta-feira será um ótimo dia para os amantes de bom futebol, com grandes jogos rolando durante todo o dia ao redor do mundo. A bola começa a rolar cedo no Italiano. Às 14h30, a Juventus encara a Atalanta, em casa, buscando encostar no líder Milan. Por sua vez, o Rubro-Negro tenta manter a boa fase fora de casa, diante do Genoa. As partidas terão transmissão do 'EI Plus'.

Pelo Espanhol, às 17h, o Barcelona recebe o Real Sociedad, com transmissão da 'Fox Sports'. A Libertadores também é destaque, com o duelo brasileiro entre Santos e Grêmio, às 19h15, também com transmissão da 'Fox'. Além disso, a quarta ainda conta com o campeonato Alemão, Francês, Premier League e Sul-Americana. Confira onde assistir aos principais jogos de quarta-feira.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:ALEMÃOBayern x Wolfsburg - 16h30​Transmissão: One Football AppHoffenheim x RB Leipzig - 16h30​Transmissão: One Football AppESPANHOLBarcelona x Real Sociedad - 17h ​Transmissão: Fox SportsINGLÊSLiverpool x Tottenham - 17hTransmissão: ESPN BrasilArsenal x Southampton - 15hTransmissão: DAZNITALIANOJuventus x Atalanta - 14h30Transmissão: EI Plus

Genoa x Milan - 16h45Transmissão: EI PlusInter x Napoli - 16h45Transmissão: SPORTV

FRANCÊSPSG x Lorient - 17hTransmissão: OneFootballLIBERTADORESRacing x Boca Juniors - 21h30Transmissão: Conmebol TVSantos x Grêmio - 19h15 Transmissão: Fox SportsSUL-AMERICANADefensa y Justicia x Bahia - 19h15 Transmissão: Conmebol TVBRASILEIRÃO São Paulo X Atlético-MG - 21H30 Transmissão: Premiere e TV Globo (Menos RJ e Goiás) Atlético-GO X Fluminense - 21h30Transmissão: Premiere e TV Globo (Somente RJ e Goiás)

SÉRIE BBrasil de Pelotas x Botafogo -16h30 Transmissão: SporTV e PremiereChapecoense x Náutico -19h15 Transmissão: SporTV e PremiereGuarani x Confiança - 19h15 Transmissão: SporTV e Premiere