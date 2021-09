Dudu reage à declaração de Abel após empate: 'O Palmeiras é muito maior do que todos, sim, claro!

Palmeiras e Atlético-MG empataram por 0 a 0, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Substituído no segundo tempo, o atacante Dudu deixou o campo irritado, arremessando as caneleiras no chão ao sentar no banco de reservas e sem cumprimentar o treinador Abel Ferreira.

Em suas redes sociais, o atacante publicou um texto na manhã desta quarta-feira (22) reagindo ao ocorrido e às declarações de Abel após a partida.

"Infelizmente, não conseguimos a vitória, mas foi um resultado importante e sei que podemos jogar melhor na semana que vem. O Palmeiras é muito maior do que todos, sim, claro! E quem está no clube há anos e anos, como eu, sabe muito bem disso. Desde o meu primeiro dia aqui, nossas equipes sempre jogaram de forma coletiva e isso jamais será diferente. Pra evoluir, cada um precisa colocar a mão na consciência e entender o que pode fazer para melhorar em prol do time", escreveu Dudu.

Em entrevista coletiva após o empate no Allianz Parque, Abel Ferreira afirmou que ninguém está acima dos interesses da equipe e que Dudu estaria chateado com a própria performance.

– Eu tenho que ver as imagens, mas creio que ele deve ter ficado chateado pela performance dele. Falei com meus auxiliares, acho que ele atirou as caneleiras no chão, mas, olhando o jogo que ele fez, deve estar chateado, porque sabe que pode criar e fazer mais – disse o técnico.

– O lateral-direito do Atlético-MG andava atrás do Dudu para todo lado. Tenho que ver as imagens para ver o que fez, como ele fez, com qual intenção e conversar. Já disse que aqui ninguém está acima dos interesses da equipe e todos os assuntos que temos resolvemos cara a cara. Acho que ficou chateado porque as vezes que tentou desequilibrar as coisas não saíram bem – concluiu.

O resultado faz com que o Palmeiras tenha a vantagem do empate com gols na próxima terça-feira (28), no Mineirão. Antes, o Verdão encara o Corinthians, no sábado (25), pelo Brasileirão.