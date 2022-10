Dono do PSG possui interesse em comprar o Flamengo e o Atlético-MG; diz jornalista

O dono do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, possui o interesse de comprar o Flamengo. De acordo com o repórter Jorge Nicola, o príncipe do Catar, gostou da ideia em ter o clube rubro-negro em seu leque de negócios, após saber que o Mengão possui mais de 40 milhões de torcedores.

O negócio seria feito através de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e isso é uma das dificuldades do Nasser Al-Khelaifi, que seria convencer aos dirigentes do Flamengo e aderir à SAF.

Nasser Al-Khelaifi é o CEO da Qatar Sports Investments, que é um fundo de investimento do governo do Catar. Nasser Al-Khelaifi também é o presidente da Federação de Tênis do Catar e vice-presidente da Federação Asiática de Tênis.

Outro clube que desperta o interesse de Nasser Al-Khelaifi é o Atlético-MG. Os valores em relação ao clube mineiro giram em torno de R$ 2,5 bilhões e, segundo fontes do clube alvinegro, o negócio está caminhando. Esse valor seria por 51% das ações do futebol do Galo.