Empresário que queria comprar SAF do Remo oferece 'bicho' para vitória do Paysandu em Re-Pa

O empresário Leandro Rodrigues, dono da VL Gold Dubai - empresa que fez uma proposta de mais de R$ 200 milhões para comprar a SAF do Remo - promoveu uma enquete inusitada no Twitter. O ex-jogador perguntou se deveria oferecer um bicho aos jogadores do Paysandu em caso de vitória no clássico Re-Pa, válido pela Série C, que será disputado no dia 3 de julho.

A enquete foi feita dias após o Remo recusar formalmente a proposta de compra feita pela VL Gold Dubai. De acordo com o clube azulino, o negócio oferecido pela empresa árabe não oferecia ao Leão "segurança jurídica", por isso foi declinado. Sobre o caso, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com Leandro Rodrigues, que não quis se pronunciar.