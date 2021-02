Disruptiva e ousada, nova camisa do Palmeiras deve estrear na final da Copa do Brasil

O Palmeiras vai mudar de uniforme muito em breve. Com expectativa de anunciar suas novas camisas 1 e 2, conhecidas tecnicamente como 'Home' e 'Away', as novas peças já estão prontas, aprovadas e em fase de preparação para distribuição às lojas. O anúncio ainda não tem uma data específica, mas a ideia é estrear o novo fardamento nas finais da Copa do Brasil, que começam no domingo, dia 28. ​>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogos​A camisa verde deve ser entregue aos lojistas já na próxima terça-feira (23), enquanto a branca ficará para a quinta (25), junto com os uniformes de goleiros. As datas podem sofrer alterações de logística. Essas camisas dos arqueiros, as três, serão disponibilizadas para venda. A Puma e o Palmeiras são pioneiros no mercado a fazerem essa comercialização que agrada torcedores e colecionadores alviverdes.

​Com conceito disruptivo, moderno e diferente do que foi produzido até aqui pela Puma como fornecedora do Palmeiras, as novas camisas devem mudar um esquema padrão. As unidades verde e branca não seguirão um mesmo estilo. Cada uma terá sua própria forma, mas, juntas, contarão uma história que explica e significa os materiais.

A estreia dos novos modelos caminha para acontecer na final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio. A efetivação dessa ideia depende de protocolos da CBF e de detalhes burocráticos. A ideia é que os jogos decisivos marquem o início da era da terceira leva de camisas produzidas pela Puma para o atual campeão da América.