Disposto a sair do América-MG, Mastriani faz cinco gols na estreia do Campeonato Mineiro

Gonzalo Mastriani tem sido destaque no mercado brasileiro desde o início da janela, despertando interesse e manifestando o desejo de deixar o América-MG. Apesar disso, o centroavante manteve o foco e, na última quinta-feira (25), precisou de 68 minutos para marcar cinco gols contra o Pouso Alegre, na abertura do Campeonato Mineiro.

O camisa 17 abriu o placar no Independência em apenas um minuto. O segundo gol veio aos sete, de cabeça. Dez minutos depois, marcou o terceiro, novamente de cabeça. E aos 47 minutos, também pelo alto, veio o quarto gol. No segundo tempo, aos 20 minutos, aproveitou um cruzamento de Marlon na pequena área e completou para as redes.

Desde o final da Série A do Brasileiro, no qual encerrou com 21 gols em 41 jogos, Mastriani tem sido alvo de diversos clubes. O Athletico-PR foi o principal interessado, chegando a negociar uma proposta de R$ 10 milhões, que foi recusada pelo América.

O Peñarol apresentou uma proposta de empréstimo, mas não despertou interesse do clube mineiro. O Vélez também consultou a situação do jogador.

Em uma entrevista à rádio uruguaia Sport 890 na última segunda-feira (22), Mastriani reiterou seu desejo de deixar o Coelho, porém, reconheceu que a situação não é fácil.

"A ideia é sair, mas não é uma situação fácil. Me valorizei muito com a temporada que tive. As sondagens que tive, tanto do Brasil quanto do exterior, são de equipes importantes. Até agora, só houve uma proposta formal, que não agradou o presidente. Me informaram que, sim (o Vélez está interessado), falaram que estão interessados e estão negociando com o clube. O presidente estava pedindo 2,5 milhões de dólares, abaixou e agora está pedindo 2 milhões", afirmou.

"Eles me querem muito aqui, e o presidente está dificultando a minha saída. Não vai depender só de mim", completou Mastriani. O jogador foi adquirido pelo América-MG no final de 2023, ficando com 100% do passe até o final de 2025.