Dispensados por Remo e Paysandu, jogadores acertam com clube da Série D para 2022

A temporada 2022 já iniciou para muitos clubes, que buscam no mercado, montar um elenco competitivo para o próximo ano. O Caxias-RS, equipe tradicional do futebol brasileiro, já iniciou a montagem do grupo de trabalho e terá dois jogadores que passaram por Remo e Paysandu.

Dispensados da dupla Re-Pa, o lateral-direito Marcelo, ex-Paysandu e o meia Renan Oliveira, ex-Remo, foram anunciados pelo clube grená. Os dois atletas foram bastante questionados pelos torcedores de Leão e Papão e não conseguiram se firmar nas equipes paraenses.

Marcelo marcou um golaço sobre o Volta Redonda (Ascom Paysandu)

Marcelo, 31 anos, lateral-direito, chegou ao Papão para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, realizou 15 partidas pela equipe, oito delas como titular e marcou um gol de falta. Chegou a atuar também pela Copa Verde, mas acertou sua rescisão com o clube bicolor e deixou Belém.

Já o meia Renan Oliveira, também de 31 anos, estava disputando a Série D pelo Joinville-SC, mas antes, o jogador estava no Remo e chegou com uma das grandes contratações do clube azulino para a Série B, mas não chegou a jogar a Segundona pelo Leão. Com a camisa remista foram apenas 12 jogos, apenas três como titular e nenhum gol marcado.