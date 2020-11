Dispensado pelo Remo nesta temporada, zagueiro fecha com clube tradicional do Nordeste

Líder do grupo 3 da Série D do Brasileirão, o América-RN fechou contrato com o zagueiro Neguete, ex-Remo. O jogador de 30 anos, já jogou em Portugal, Indonésia e Irã, além de cumular passagens pelo Cruzeiro-MG, Ferroviária-SP, Juventude-RS, Luverdense-MT e Água Santa-SP.

Neguete foi contratado pelo Remo para a temporada 2020, fez parte da pré-temporada, mas não foi bem aproveitado no time remista. O jogador atuou em apenas seis jogos com a camisa do Leão e não marcou gols. Neguete foi dispensado pelo Leão Azul, após a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus.