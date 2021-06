Dispensado pelo Paysandu, Igor Goularte vai jogar pelo River Plate do Paraguai

O atacante Igor Goularte, de 24 anos, que estava no Paysandu, mas foi dispensando pelo Papão, já possui um novo clube. O atleta é a 15ª contratação do River Plate do Paraguai. O jogador já está no Paraguai e apareceu em suas redes sociais com a camisa da nova equipe.

Igor chegou ao Paysandu no começo da temporada vindo do Novorizontino-SP. Com a camisa bicolor foram 15 partidas disputadas, oito delas como titular e dois gols. O atleta ainda conquistou o título do Campeonato Paraense 2021, marcando um dos gols na final.

Na carreira Igor Goularte já passou pelo Itaboraí-RJ, Atlético-AC, Luverdense-MT, Avaí-SC, ABC-RN, além de ter jogado no Correncaminos, do México, além do Estoril, de Portugal.