Diretoria do Londrina dispensa serviços do técnico Alemão

O Londrina-PR vem para o jogo contra o Clube do Remo no próximo sábado (16), pela última rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, de técnico novo. Nesta segunda-feira (11), a diretoria londrinense dispensou os trabalhos de Cedimar Aparecido Ernegas, o "Alemão", de 45 anos.

O anúncio do afastamento do profissional foi feito pelo gestor de futebol Sérgio Malucelli. Ele informou que o Londrina terá outro técnico para o jogo de sábado e que não será o auxiliar Warta, que comandou o Londrina no empate com o Ypiranga.

Alemão foi diagnosticado com Covid-19 na última sexta-feira (8) e, por isso, cumpre isolamento. No comando técnico desde de janeiro de 2020, em sua segunda passagem pelo clube, ele já esteve à frente do Tubarão no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil (eliminado na primeira fase) e na Série C do Campeonato Brasileiro, somando 36 jogos, 13 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

O duelo contra o Remo define o acesso ou a permanência na terceira divisão. Com seis pontos, o Londrina precisa vencer a equipe paraense e torcer para o Ypiranga-RS vencer ou empatar com o Paysandu.