Diretor do Flamengo fala sobre Coutinho e movimentação por 'reforços pontuais' para 2022

Com Paulo Sousa confirmado no comando do Flamengo para 2022, o clube, agora, começa a movimentar-se no mercado por reforços. O diretor Bruno Spindel retornou de Portugal e, nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, comentou os próximos passos da direção - junto à comissão técnica - no mercado.

Segundo o dirigente, não há negociação em curso pela chegada de Philippe Coutinho, tampouco oferta para o atacante Gabigol deixar o Flamengo.

- Nada - resumiu Spindel ao ser questionado sobre a possível vinda de Phillipe Coutinho, do Barcelona, como noticiado na imprensa espanhola nesta quinta.

- Não tem nada - afirmou o diretor sobre uma proposta do Newcastle, da Inglaterra, por Gabriel Barbosa.

Bruno Spindel, por outro lado, confirmou que o Flamengo buscará "nomes pontuais" no mercado para qualificar o elenco à disposição de Paulo Sousa.

- Já iniciamos o planejamento com o Paulo e o trabalho vai começar na primeira semana de janeiro. Principalmente de encontrar alternativas que qualifiquem o elenco. São movimentações muito pontuais para qualificar o elenco da forma necessária para que a gente brigue por todos os títulos em 2022 - comentou.