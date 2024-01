Diretor do Atlético-MG fala sobre possível saída de Paulinho: 'Não posso fazer promessas'

Uma das maiores surpresas do Atlético Mineiro na temporada 2023 pode estar com os dias contados em Belo Horizonte. Após oscilar em seu começo com a camisa do Galo, Paulinho reencontrou seu melhor futebol sob o comando de Felipão e se tornou o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Apesar da importância do atacante, o diretor de futebol alvinegro, Rodrigo Caetano, espera pelo pior na próxima janela de transferência.

Após um ano vestindo a camisa do Maior de Minas, Paulinho teve seu maior momento de ascensão na carreira. Somente em 2023, o camisa 10 do Atlético-MG foi o artilheiro da Série A, do Galo, retornou à Seleção Brasileira e voltou a ser visado por clubes estrangeiros. Ao ser questionado sobre os assédios, Rodrigo Caetano despistou o futuro do atleta, mas reforçou seu empenho em mantê-lo no alvinegro.

“A gente sempre sofre assédio dos clubes estrangeiros e Europa para transferir jogadores jovens. (…). Não posso fazer promessas que, talvez, eu não consiga cumprir. O que eu posso dizer é que ele está feliz e, o que pode motivá-lo a ficar mais tempo, é o fato dele estar desfrutando um momento diferente na vida dele. Nem mesmo no Vasco, ele teve um protagonismo tão grande como agora. Ele chega à seleção principal, em uma posição onde é extremamente elitizado. Esse somatório pode fazer a família, Paulinho e o agente escolher outro momento para voltar à Europa”, explicou o dirigente.

Em resumo, na temporada passada, o atacante disputou 63 partidas divididas entre Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e Amistosos das Seleções. Como resultado se esforço dentro de campo, o camisa 10 do Atlético-MG marcou 31 gols e contribuiu com oito assistências. No mais, o craque possui vínculo com o alvinegro até dezembro de 2026.