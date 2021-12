Diretor de competições da CBF acompanha final da Copa Verde no Baenão

Membros da cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estarão em Belém, na tarde deste sábado (11), para acompanhar a partida entre Remo e Vila Nova-GO, válida pela final da Copa Verde 2021. A informação foi confirmada pelo presidente em exercício da Federação Paraense de Futebol (FPF), Maurício Bororó.

De acordo com o dirigente, que representará a comissão será o diretor de competições da CBF, Manoel Flores. Ele substitui o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, que não pode vir por motivos pessoais.

Com o 0 a 0 na partida de ida, em Goiânia, nenhuma equipe tem vantagem para o duelo. Quem vencer o jogo de volta garante o título da competição regional. Em caso de novo empate, a disputa vai para as cobranças de pênaltis. A final tem transmissão lance a lance de OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook de O Liberal.