Diretor da Tuna sobre possível contratação de Eduardo Ramos: 'Só com ajuda de terceiros'

Como a equipe de esportes de O Liberal informou, a Tuna Luso negocia a contratação do meia Eduardo Ramos, ídolo do Remo, para o Campeonato Paraense. A reportagem conversou com o diretor de futebol da Lusa, Vinícius Pacheco, que revelou alguns detalhes sobre o tema:

"Existe uma conversação onde só poderá evoluir com a chegada do atleta em Belém. A Tuna tem um teto financeiro e só com a ajuda de terceiros e redução do teto do atleta pode haver um avanço", revelou. Eduardo está no interior de Goiás.

LEIA MAIS

Ex-jogador do Paysandu e do Remo, Eduardo Ramos teve uma carreira bem-sucedida com a camisa azulina, além da identificação com boa parte da torcida. Antes de deixar o Remo, o meia ainda conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro 2021.