Diogão entra em fase final de reforma para receber jogos de Bragantino e Caeté no Parazão

O tradicional estádio José Diogo, o popular Diogão, em Bragança, vem passando por ajustes finais para receber os jogos do Campeonato Paraense. O local é a casa das equipes locais que disputam o Parazão, sendo o Bragantino o primeiro a pisar no novo gramado, no próximo dia 20, quando o time estreia na competição diante do Tapajós.

Na edição de 2023 do certame estadual, o estádio foi muito criticado pelos clubes visitantes, fato que fez os clubes se reunirem com o poder público municipal e com o proprietário do estádio, o empresário José Diogo, que sinalizaram positivamente à intervenção, iniciada por volta do mês de agosto. Desde então, o local vem passando por uma série de ajustes, com o apoio profissional do engenheiro agrônomo Dutra, que destacou a finalização dos trabalhos, programada para este mês.

Dutra, o engenheiro agrônomo responsável pelas obras no gramado do Diogão. (Reprodução)

"O Bragantino precisa ter uma praça de esportes em condições de colocar os jogadores e produzir um bom espetáculo. Para isso, estamos construindo um CT, no qual a gente vem dando uma contribuição na parte agronômica, e acreditamos que em seis meses o estádio estará pronto para receber jogos. Nós iniciamos no período seco, com irrigação, e agora, com a chegada do período chuvoso, o Diogão vai ficar um espetáculo para a estreia do Bragantino, no final de janeiro", explica.

O primeiro confronto realizado no Diogão pelo Parazão deste ano será entre Bragantino e Tapajós, às 15h30 do dia 20. Na rodada seguinte será a vez do Caeté entrar em campo, contra o Paysandu, no dia 24, também às 15h30. Conforme o divulgado pela FPF, o Guerreiro Caeteuara também fará o jogo da terceira rodada, no dia 27, contra o Canaã.