Diniz cita ausência de Nene e lamenta derrota do Vasco: 'Não conseguimos fazer um bom jogo'

Sem a presença de Nene, o Vasco perdeu mais uma vez a chance de encostar no G4 e foi superado pelo CSA por 3 a 1, em São Januário. Na entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz destacou que a ausência do meia, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, foi importante, mas que o time não teve uma boa atuação em campo e frustrou o torcedor.

- Erramos muito e perdemos por muitos motivos. Obviamente o Nene fez muita falta. Não queríamos que fosse assim, mas fez. Tanto pela parte técnica, como pela parte emocional. Um jogador que assume e gosta do protagonismo. Isso acaba facilitando para os jogador que os cercam. A gente tinha que ter jogado melhor e não tínhamos o direito de frustrar nosso torcedor - disse.

Com o revés, o Gigante da Colina segue em 47 pontos, a seis do Goiás, atual quarto colocado. Restam seis rodadas para o fim da competição e a equipe não consegue se aproximar do pelotão de frente. O treinador tentou explicar o que faltou para a equipe sair com a vitória neste sexta.

- Faltou intensidade. A gente jogou pior que os outros jogos tecnicamente e taticamente. Não dá pra mesurar qual é o tamanho e o peso do Nene e a falta que ele fez no jogo de hoje. Obviamente, ele fez falta. Mas mesmo com a ausência do Nenê, a gente tinha que ter jogado melhor, mais intensos, ainda mais que a gente sai ganhando de 1 a 0. No segundo tempo a gente até melhorou até, estávamos mais perto de fazermos o segundo gol do que de tomar e acabou que a gente não consegue explicar. O jogador foi caindo, caindo e conseguiu passar a bola deitado pro outro jogador fazer o gol - analisou o treinador.

Por fim, Diniz disse que não houve exagero da torcida nas vaias e ao atirar copos no gramado. Ele pediu desculpas por não ter conseguido o resultado dentro de campo. O comandante disse que não faltou entrega, mas a equipe não conseguiu fazer um bom jogo diante do CSA.

- O torcedor foi o único jogador que jogou bem hoje. Não tenho do que reclamar da torcida desde que cheguei aqui e nem hoje. O torcedor tem que vaiar mesmo. Quando você não entrega, chama a torcida para o estádio com boas atuações. A gente se tivesse ganho ficaríamos bem próximos do G4 e a gente joga abaixo e perde o jogo, o torcedor fez o que tinha que fazer. A gente tem que jogar melhor e ganhar os jogos. Não teve nada de exagero do torcedor, mostrou sua frustação e apoiou durante todo jogo. Agradecer ao torcedor e pedir desculpas por não ter entregado a vitória que eles precisavam mereciam. Não foi por falta de vontade, não conseguimos fazer um bom jogo. Vamos fazer de tudo para entregar as vitórias nos próximos jogos - finalizou.

O próximo compromisso do Gigante da Colina será na quinta-feira, dia 4, às 19h, contra o Guarani, no Brinco de Ouro. A partida será válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.