Desportivo Brasil x Olímpia-SP: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/02)

As equipes Desportivo Brasil x Olímpia entram em campo nesta terça-feira (08/02) para disputar a primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista. A partida está programada para começar às 15h (horário de Brasília), no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

VEJA MAIS

Onde assistir Desportivo Brasil x Olímpia-SP?

A partida Desportivo Brasil x Olímpia-SP pode ser assistida pelo serviço de streaming MyCujoo, que faz parte da Eleven Sports, a partir das 15h.

Como Desportivo Brasil x Olímpia-SP chegam para o jogo?

O Desportivo Brasil é atualmente o vice-lanterna, com 3 derrotas, 2 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Olímpia está em 11° lugar, com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 2 gols marcados e 2 sofridos.